Эммет победил Каттара раздельным решением судей в главном бою UFC Fight Night

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном событии спортивного шоу встретились американские бойцы 34-летний Келвин Каттар и 37-летний Джош Эмметт.
Поединок завершился победой Эммета раздельным решением судей (47:48, 48:47, 48:47).
Таким образом, Каттар потерпел шестое поражение в карьере при 23 победах. Для Эмметта эта победа стала 18-й в карьере в ММА при двух поражениях. Отметим, что Каттар занимает четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а Эммет – седьмое.
Ранее россиянин Дамир Исмагулов решением судей победил шведско-грузинского бойца Гурама Кутателадзе. Ещё один россиянин Альберт Дураев техническим нокаутом проиграл американцу Хоакину Бакли.
Грузинский боец Роман Долидзе в предварительном карде нокаутировал американца Кайла Докоса. В соглавном бою должны были встретиться Дональд Серроне и Джо Лозон, однако поединок не состоялся из-за проблем Лозона с левой ногой.
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