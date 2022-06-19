Эммет победил Каттара раздельным решением судей в главном бою UFC Fight Night

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном событии спортивного шоу встретились американские бойцы 34-летний Келвин Каттар и 37-летний Джош Эмметт.

Поединок завершился победой Эммета раздельным решением судей (47:48, 48:47, 48:47).

Таким образом, Каттар потерпел шестое поражение в карьере при 23 победах. Для Эмметта эта победа стала 18-й в карьере в ММА при двух поражениях. Отметим, что Каттар занимает четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а Эммет – седьмое.

Ранее россиянин Дамир Исмагулов решением судей победил шведско-грузинского бойца Гурама Кутателадзе. Ещё один россиянин Альберт Дураев техническим нокаутом проиграл американцу Хоакину Бакли.

Грузинский боец Роман Долидзе в предварительном карде нокаутировал американца Кайла Докоса. В соглавном бою должны были встретиться Дональд Серроне и Джо Лозон, однако поединок не состоялся из-за проблем Лозона с левой ногой.