Результаты турнира UFC Fight Night с главным боем Каттар – Эмметт
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В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном событии спортивного шоу встретились американские бойцы 34-летний Келвин Каттар и 37-летний Джош Эмметт.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со всеми результатами прошедшего турнира.
Основной кард:
- Джош Эмметт победил Келвина Каттара раздельным решением (47-48, 48-47, 48-47);
- Кевин Холланд победил Тима Минса удушающим приёмом (раунд 2, 1:28);
- Хоакин Бакли победил Альберта Дураева техническим нокаутом (раунд 3, 0:10);
- Дамир Исмагулов победил Гурама Кутателадзе раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27);
- Грегори Родригес победил Джулиана Маркеса нокаутом (раунд 1, 3:18).
Предварительный кард:
- Адриан Янез победил Тони Келли нокаутом (раунд 1, 3:49);
- Наталья Силва победила Жасмин Ясудавичюс единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27);
- Джереми Уэллс победил Курта Макджи нокаутом (раунд 1, 1:34);
- Рикардо Рамос победил Дэнни Чавеса нокаутом (раунд 1, 1:12);
- Мария Оливейра победила Глорию де Паулу раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);
- Коди Стаманн победил Эдди Вайнленда техническим нокаутом (раунд 1, 0:59);
- Фил Хоуз победил Дерона Винна техническим нокаутом (раунд 2, 4:25);
- Роман Долидзе победил Кайла Докоса нокаутом (раунд 1, 1:13);
В соглавном бою должны были встретиться Дональд Серроне и Джо Лозон, однако поединок не состоялся из-за проблем Лозона с левой ногой.
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