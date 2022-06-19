Результаты турнира UFC Fight Night с главным боем Каттар – Эмметт

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном событии спортивного шоу встретились американские бойцы 34-летний Келвин Каттар и 37-летний Джош Эмметт.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со всеми результатами прошедшего турнира.

Основной кард:

Джош Эмметт победил Келвина Каттара раздельным решением (47-48, 48-47, 48-47);

Кевин Холланд победил Тима Минса удушающим приёмом (раунд 2, 1:28);

Хоакин Бакли победил Альберта Дураева техническим нокаутом (раунд 3, 0:10);

Дамир Исмагулов победил Гурама Кутателадзе раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27);

Грегори Родригес победил Джулиана Маркеса нокаутом (раунд 1, 3:18).

Предварительный кард:

Адриан Янез победил Тони Келли нокаутом (раунд 1, 3:49);

Наталья Силва победила Жасмин Ясудавичюс единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27);

Джереми Уэллс победил Курта Макджи нокаутом (раунд 1, 1:34);

Рикардо Рамос победил Дэнни Чавеса нокаутом (раунд 1, 1:12);

Мария Оливейра победила Глорию де Паулу раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);

Коди Стаманн победил Эдди Вайнленда техническим нокаутом (раунд 1, 0:59);

Фил Хоуз победил Дерона Винна техническим нокаутом (раунд 2, 4:25);

Роман Долидзе победил Кайла Докоса нокаутом (раунд 1, 1:13);

В соглавном бою должны были встретиться Дональд Серроне и Джо Лозон, однако поединок не состоялся из-за проблем Лозона с левой ногой.