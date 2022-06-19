11 бойцов получили бонусы по итогам турнира UFC Fight Night

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном событии спортивного шоу встретились американские бойцы 34-летний Келвин Каттар и 37-летний Джош Эмметт. Победа досталась Эмметту раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) – именно этому поединку отдали награду «Бой вечера».

Приз в размере $ 50 тыс. за «Выступление вечера» получили Кевин Холланд, победивший сабмишеном во втором раунде Тима Минса в соглавном бою, а также Хоакин Бакли – за победу техническим нокаутом в третьем раунде над Альбертом Дураевым.

Также обладателями наград за «Выступление вечера» стали Грегори Родригес (за победу нокаутом в первом раунде над Джулианом Маркесом), Адриан Янез (за победу техническим нокаутом в первом раунде над Тони Келли), Джереми Уэллс (за сокрушительную победу нокаутом в первом раунде над Куртом Макджи) и Рикардо Рамос (за эффектный нокаут Дэнни Чавеса в первом раунде).

Напомним, что в соглавном бою должны были встретиться Дональд Серроне и Джо Лозон, однако поединок не состоялся из-за проблем Лозона с левой ногой.