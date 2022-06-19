Появились карточки с судейскими решениями после боя Каттара и Эмметта на UFC Fight Night

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном событии спортивного шоу встретились американские бойцы 34-летний Келвин Каттар и 37-летний Джош Эмметт. Поединок завершился победой Эмметта раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).
Согласно опубликованным судейским карточкам судьи единогласно сошлись во мнении, что первый и третий раунды остались за Эмметтом (10:9), а вот пятый единогласно отдан Каттару (10:9). Второй и четвёртый раунды оказались спорными – двое судей отдали победу Каттару во втором раунде и аналогичное количество судей проголосовало за Эмметта в четвёртом.
Таким образом, Каттар потерпел шестое поражение в карьере при 23 победах. Для Эмметта эта победа стала 18-й в карьере в ММА при двух поражениях. Отметим, что Каттар занимает четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а Эмметт – седьмое.
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