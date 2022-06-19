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«Я сделал достаточно для победы». Келвин Каттар отреагировал на поражение от Эмметта

«Я сделал достаточно для победы». Келвин Каттар отреагировал на поражение от Эмметта
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Четвёртый номер рейтинга полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, американец Келвин Каттар прокомментировал поражение от соотечественника Джоша Эмметта в главном бою турнира UFC on ESPN 37, состоявшегося сегодня, 19 июня, в Техасе.

«Я считал, что в конце концов поднимут именно мою руку. И мне было абсолютно плевать, единогласное или раздельное это решение. Я просто считал, что сделал достаточно для того, чтобы победить. Но Джош — высококлассный спортсмен и жёсткий парень. Мои поздравления ему и его команде.

Как по мне, я забрал пятый раунд. Знаю, что он хотел встать в центре клетки и зарубиться, но, как по мне, круто, что я не повёлся на это. Мне казалось, что я наносил лучшие удары, но я не судья», – сказал Каттар после боя.

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