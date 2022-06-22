Костя Цзю признался, что не хочет боя между Биволом и Бетербиевым

Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF), неоднократный победитель престижных чемпионатов по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю заявил, что не хочет, чтобы бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоялся.



«У Димы есть пункт в контракте об обязательном реванше. Думаю, Альварес им воспользуется и мы выиграем опять. И только тогда можно ждать объединительный бой. Раньше следующего года поединок уже вряд ли получится организовать. Слишком мало времени. Честно говоря, не очень желаю проведения этой встречи. Не хочу, чтобы наши воевали. Называть фаворита не буду, чтобы никого не обидеть», — приводит слова Цзю Metaratings.



Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также Бетербиев защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол держит пояс по версии WBA. Ранее российский боксёр одолел Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул в полутяжёлом весе.