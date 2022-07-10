«Бой должен состояться». Непобеждённый американский чемпион хочет подраться с Ломаченко
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Чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) высказался о потенциальном поединке против звёздного украинского экс-чемпиона Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).
«С кем бы я хотел подраться больше всего в Top Rank? Ломаченко. Я считаю нас отличными боксёрами с серьёзным боксёрским IQ. Отдаю ему должное. Он отличный боец с выдающейся работой ног. Я чувствую, что этот поединок должен состояться», – сказал Стивенсон в интервью журналисту Брайану Кастеру.
Напомним, Ломаченко не выступал с декабря прошлого года, когда по итогам 12 раундов победил единогласным судейским решением ганского экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-0, 27 KO), став претендентом на титулы в лёгком весе (до 61,2 кг).
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