«Если увижу, ударю по лицу». Тайсон Фьюри пригрозил Чисоре за прогноз против него
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британский боксёр Тайсон Фьюри раскритиковал бывшего соперника и соотечественника Дерека Чисору.
Напомним, ранее Чисора заявил, что готов заложить дом ради ставки на Диллиана Уайта в бою с Фьюри, который состоялся в апреле этого года. Фьюри победил техническим нокаутом в шестом раунде.
«Я считаю, что Дерек выступил просто отлично в реванше с Пулевым. Раньше мы были приятелями. Я ездил в Монако и Гамбург на бои, чтобы поддержать его. Но затем, когда у меня появился бой, он сказал, что выбирает другого парня. Так что Дерек Чисора может поцеловать меня в задницу. Если я увижу его, то ударю по лицу при встрече», – приводит слова Фьюри издание talkSPORT.
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