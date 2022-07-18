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«Если увижу, ударю по лицу». Тайсон Фьюри пригрозил Чисоре за прогноз против него

«Если увижу, ударю по лицу». Тайсон Фьюри пригрозил Чисоре за прогноз против него
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британский боксёр Тайсон Фьюри раскритиковал бывшего соперника и соотечественника Дерека Чисору.

Напомним, ранее Чисора заявил, что готов заложить дом ради ставки на Диллиана Уайта в бою с Фьюри, который состоялся в апреле этого года. Фьюри победил техническим нокаутом в шестом раунде.

«Я считаю, что Дерек выступил просто отлично в реванше с Пулевым. Раньше мы были приятелями. Я ездил в Монако и Гамбург на бои, чтобы поддержать его. Но затем, когда у меня появился бой, он сказал, что выбирает другого парня. Так что Дерек Чисора может поцеловать меня в задницу. Если я увижу его, то ударю по лицу при встрече», – приводит слова Фьюри издание talkSPORT.

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