Костя Цзю поделился эмоциями после победы сына Никиты
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Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF), неоднократный победитель престижных чемпионатов по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю дал комментарий по поводу победы своего сына Никиты в бою с 32-летним Беном Хорном.
«Эмоции от боя сына? Когда ты сам выходишь на ринг, у тебя есть волнение до боя. В момент, когда выходишь на бой, всё уже закончилось. Здесь до последней секунды нервы находятся в том месте, где не должны находиться», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, 24-летний Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе, одержал победу единогласным решением судей.
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