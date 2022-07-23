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Боб Арум сообщил, когда запланировано возвращение Ломаченко в ринг

Боб Арум сообщил, когда запланировано возвращение Ломаченко в ринг
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко может провести следующий бой в октябре. Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Думаю, можно говорить об октябре. А вообще в следующем году у Ломаченко будет много возможностей. И ещё — бой, который должен стать, быть может, не следующим для них, однако он должен состояться в следующем году. Так вот, это бой Шакура Стивенсона и Ломаченко. Оба хотят этого поединка», — приводит слова Арума Boxingnews24 со ссылкой на его выступление на канале Fighthype.com в YouTube.

Напомним, Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира представителем Австралии Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром:

Ломаченко нужно срочно возвращаться в бокс. Он легко зачистит самый опасный дивизион Ломаченко нужно срочно возвращаться в бокс. Он легко зачистит самый опасный дивизион
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