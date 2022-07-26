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«Моя кровь». Конор Макгрегор показал фото с сестрой

«Моя кровь». Конор Макгрегор показал фото с сестрой
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с сестрой.

«С днём рождения, моя сестра, королева стиля, безумная штучка. Моя любовь к тебе как до луны и обратно. Навсегда, мир принадлежит тебе, моя кровь», — подписал фотографию Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. После этого Конор переключился на занятия в тренажёрном зале и тренировки по боксу. Следующий соперник Макгрегора в UFC пока неизвестен.

Две девушки, которых часто видят рядом с Конором Макгрегором:

Конор и Фёдор — в одной лодке. Вспоминаем легендарных бойцов, не сумевших вовремя уйти Конор и Фёдор — в одной лодке. Вспоминаем легендарных бойцов, не сумевших вовремя уйти
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