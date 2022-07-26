Энтони Смит объяснил, как победит Магомеда Анкалаева

Американский экс-претендент на титул UFC Энтони Смит считает, что ему по силам навязать конкуренцию россиянину Магомеду Анкалаеву, поединок с которым состоится уже на этих выходных в США.

«Никакого неуважения к Анкалаеву, он хорош. Но он не тот, кем его представляют. Он обычный парень, и он довольно прост в том, что делает. Здесь нет хитростей. Он никогда не уходит с удобной дистанции. У него тяжёлые ведущие рука и нога. И отличный хай-кик. Ему нравится вытягивать вас на двойку, но этим занимаются и другие бойцы.

Его подход – не ошибаться. Но вот чем занимаюсь я. Я заставляю парней выглядеть плохо. И я занимаюсь этим уже очень давно. Я заставлял выглядеть плохо лучших парней в мире, даже если они побеждали. Итак, я должен сбить его дистанцию, заставить чувствовать его некомфортно и совершать ошибки», – приводит слова Смита издание MMA Junkie.