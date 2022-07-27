Промоутер Джошуа сказал, почему тот должен взять пример с Чисоры перед реваншем с Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что ему стоит взять пример с соотечественника Дерека Чисоры в преддверии титульного реванша с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, Чисора и Усик встречались в октябре 2020 года и тогда украинец победил единогласным решением в непростом бою.

«Вы должны давить на Усика, как это сделал Чисора. Посмотрите бой Чисоры, первые несколько раундов. Усик был у канатов. И вам нужно сделать так, чтобы он оказался там и стал мишенью», – сказал Хирн в интервью BBC 5 Live Boxing.

Ранее спарринг-партнёр Усика объяснил, почему реванш с Джошуа завершится досрочно.