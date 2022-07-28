Энтони Смит: о Анкалаеве так говорят, будто это второе пришествие Иисуса

34-летний американский боец UFC Энтони Смит, выступающий в полутяжёлом весе, поделился мнением о российском спортсмене смешанных единоборств Магомеде Анкалаеве, с которым ему предстоит провести поединок в ближайшие выходные на UFC 277.
«Что в Анкалаеве видят то, чего не вижу я? Конечно, он хорош. Он очень, очень хорош. Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе. Я ни на секунду не ставлю под сомнение его навыки в клетке. Я просто не вижу ничего особенного. Вам не нужно быть супер-особенным, чтобы выигрывать бои на самом высоком уровне. Основы – это залог победы в боях, и он очень, очень прост. Его подход очень прост. Он не делает ошибок. Он никогда не теряет позиции, но ему не всегда обязательно делать много, чтобы совершать много ошибок.
В бою с такими парнями, как Магомед, необходимо просто заставить их ошибаться. Уверен, ошибки будут, когда он запаникует в попытках вернуться в свой привычный ритм. Я создаю хаос, вытаскиваю людей из зоны комфорта. Именно в этом я добиваюсь наибольшего успеха.
О нём говорят так, будто это второе пришествие Иисуса, или он собирается оторвать мою голову от плеч и скормить её толпе», — приводит слова Смита MMA Junkie.
Отметим, что Смит занимает пятое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC, а Анкалаев – четвёртое.
Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве?
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