Махачев номинирован на премии «Боец года» и «Международный боец года»
Поделиться
На номинацию «Боец года» всемирной премии World MMA Awards 2022 включён российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев.
Кроме него, в этой номинации также числятся Джонни Эблин, Чарльз Оливейра, Александр Волкановски и Фрэнсис Нганну.
Дагестанский боец также претендует на номинацию «Международный боец года». Там ему составят компанию Волкановски, Роберто Солдич, Матеуш Гамрот и Хамзат Чимаев.
Голосование в номинациях открыто до 30 сентября.
Махачев вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. Следующий бой Махачев проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Новость по темеЗабит Магомедшарипов дал прогноз на бой Махачева и Оливейры
Комментарии
- 28 июля 2022
-
07:53
-
06:45
-
06:34
-
01:00
-
00:36
-
00:21
-
00:08
- 27 июля 2022
-
23:47
-
23:06
-
22:50
-
22:31
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:39
-
20:38
-
20:31
-
20:09
-
20:09
-
19:44
-
19:28
-
18:50
-
18:19
-
18:17
-
18:06
-
17:31
-
16:00
-
15:27
-
14:38
-
13:38
-
12:13
-
11:03
-
10:20
-
09:26
-
01:23
Партнерский контент