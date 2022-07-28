Махачев номинирован на премии «Боец года» и «Международный боец года»

На номинацию «Боец года» всемирной премии World MMA Awards 2022 включён российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев.



Кроме него, в этой номинации также числятся Джонни Эблин, Чарльз Оливейра, Александр Волкановски и Фрэнсис Нганну.



Дагестанский боец также претендует на номинацию «Международный боец года». Там ему составят компанию Волкановски, Роберто Солдич, Матеуш Гамрот и Хамзат Чимаев.



Голосование в номинациях открыто до 30 сентября.

Махачев вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. Следующий бой Махачев проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой.