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Анкалаев: если не дадут титульный бой, то не опущу руки

Анкалаев: если не дадут титульный бой, то не опущу руки
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Российский боец полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев заявил, что не станет требовать титульный бой в случае победы над Энтони Смитом.

«Если не получим титульный бой после победы над Смитом, руки точно не опустим. Никак. Мы уже близки к цели. Если мне не дадут (титульный) бой, я возьму отдых. Месяц точно отдохну. Если мне предложат кого-то другого, я приму этот вызов. Был бы иной путь, я бы подрался за титул. Считаю, что давно заслужил, но меня испытывают», — цитирует Анкалаева Metaratings.

Напомним, Анкалаев в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. 31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.

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