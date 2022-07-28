Анкалаев: если не дадут титульный бой, то не опущу руки

Российский боец полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев заявил, что не станет требовать титульный бой в случае победы над Энтони Смитом.



«Если не получим титульный бой после победы над Смитом, руки точно не опустим. Никак. Мы уже близки к цели. Если мне не дадут (титульный) бой, я возьму отдых. Месяц точно отдохну. Если мне предложат кого-то другого, я приму этот вызов. Был бы иной путь, я бы подрался за титул. Считаю, что давно заслужил, но меня испытывают», — цитирует Анкалаева Metaratings.



Напомним, Анкалаев в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. 31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.