Анкалаев: если не дадут титульный бой, то не опущу руки

Российский боец полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев заявил, что не станет требовать титульный бой в случае победы над Энтони Смитом.
«Если не получим титульный бой после победы над Смитом, руки точно не опустим. Никак. Мы уже близки к цели. Если мне не дадут (титульный) бой, я возьму отдых. Месяц точно отдохну. Если мне предложат кого-то другого, я приму этот вызов. Был бы иной путь, я бы подрался за титул. Считаю, что давно заслужил, но меня испытывают», — цитирует Анкалаева Metaratings.
Напомним, Анкалаев в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. 31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.
- 28 июля 2022
-
17:59
-
17:00
-
16:29
-
15:29
-
14:51
-
14:00
-
13:33
-
12:46
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
09:16
-
07:53
-
06:45
-
06:34
-
01:00
-
00:36
-
00:21
-
00:08
- 27 июля 2022
-
23:47
-
23:06
-
22:50
-
22:31
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:39
-
20:38
-
20:31
-
20:09
-
20:09
-
19:44
-
19:28
-
18:50
-
18:19