Анкалаев высказался о переходе в тяжёлый вес

Российский боец полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев высказался о возможности перехода в тяжёлый вес.



«Пока у меня такой вес, что в тяжах я себя не вижу. Только в 93 кг. В тяжёлом весе в UFC такие огромные ребята», — цитирует Анкалаева Metaratings.



31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.



Напомним, Анкалаев в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение.



В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.