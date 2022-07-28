Анкалаев высказался о переходе в тяжёлый вес

Российский боец полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев высказался о возможности перехода в тяжёлый вес.
«Пока у меня такой вес, что в тяжах я себя не вижу. Только в 93 кг. В тяжёлом весе в UFC такие огромные ребята», — цитирует Анкалаева Metaratings.
31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.
Напомним, Анкалаев в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение.
В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.
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