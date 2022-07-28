Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев высказался о переходе в тяжёлый вес

Анкалаев высказался о переходе в тяжёлый вес
Комментарии

Российский боец полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев высказался о возможности перехода в тяжёлый вес.

«Пока у меня такой вес, что в тяжах я себя не вижу. Только в 93 кг. В тяжёлом весе в UFC такие огромные ребята», — цитирует Анкалаева Metaratings.

31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.

Напомним, Анкалаев в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение.

В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.

Он вам не Федотов. Скромный Анкалаев вовремя отслужил в армии — теперь готов к титулу UFC Он вам не Федотов. Скромный Анкалаев вовремя отслужил в армии — теперь готов к титулу UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022