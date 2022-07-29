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Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий, которые демонстрируют его физическую форму.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Конор уже более года не участвует в поединках. Последний бой Макгрегор провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся в ночь на 11 июля мск 2021 года, сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как знаменитый ирландский боец сломал ногу. С тех пор Конор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:

Конор и Фёдор — в одной лодке. Вспоминаем легендарных бойцов, не сумевших вовремя уйти Конор и Фёдор — в одной лодке. Вспоминаем легендарных бойцов, не сумевших вовремя уйти
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