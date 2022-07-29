Магомед Анкалаев и Энтони Смит показали одинаковый вес

В Далласе (Техас, США) проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 277. В рамках основного карда турнира российский спортсмен Магомед Анкалаев проведёт поединок с американцем Энтони Смитом.



По итогам взвешивания Анкалаев и Смит показали равный вес (93,44 кг), однако американец смог уложиться в лимит весовой категории лишь со второй попытки, причём раздевшись догола.



В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.

UFC 277



Основной кард



Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе

Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе

Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес

Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес

Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес



Предварительный кард



Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес

Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес

Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес

Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес



Ранний предварительный кард



Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес

Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес

Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес

Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес

Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.