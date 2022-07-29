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Магомед Анкалаев и Энтони Смит показали одинаковый вес

Магомед Анкалаев и Энтони Смит показали одинаковый вес
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В Далласе (Техас, США) проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 277. В рамках основного карда турнира российский спортсмен Магомед Анкалаев проведёт поединок с американцем Энтони Смитом.

По итогам взвешивания Анкалаев и Смит показали равный вес (93,44 кг), однако американец смог уложиться в лимит весовой категории лишь со второй попытки, причём раздевшись догола.

В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.

UFC 277

Основной кард

Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе
Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе
Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес
Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес
Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес

Предварительный кард

Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес
Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес
Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес
Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес

Ранний предварительный кард

Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес
Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес
Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес
Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес
Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

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