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Дана Уайт не уверен в победе Анкалаева в поединке со Смитом

Дана Уайт не уверен в победе Анкалаева в поединке со Смитом
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Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка россиянина Магомеда Анкалаева и американца Энтони Смита.

«Этот парень, Энтони Смит, очень крепкий, он держится до последнего и представляет угрозу любому сопернику. Он дрался со всеми лучшими. Посмотрите на его послужной список – с кем он не дрался?» — приводит слова Даны Уайта Yahoo Sports.

В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Магомед Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Энтони Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.

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