Джош Эмметт дал прогноз на бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит

Боец UFC Джош Эмметт поделился мыслями о предстоящем поединке соотечественника Магомеда Анкалаева с американцем Энтони Смитом. Противостояние пройдёт в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277.



«Я отдам предпочтение Смиту. Он настоящий ветеран, дрался с лучшими бойцами мира, был претендентом на титул и так далее. Я ставлю на него», — приводит слова Эмметта BJPenn.



В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.