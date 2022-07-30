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Джош Эмметт дал прогноз на бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит

Джош Эмметт дал прогноз на бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит
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Боец UFC Джош Эмметт поделился мыслями о предстоящем поединке соотечественника Магомеда Анкалаева с американцем Энтони Смитом. Противостояние пройдёт в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277.

«Я отдам предпочтение Смиту. Он настоящий ветеран, дрался с лучшими бойцами мира, был претендентом на титул и так далее. Я ставлю на него», — приводит слова Эмметта BJPenn.

В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.

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