«У меня правило — не ставить против людей с именем Магомед». Алви — о бое Анкалаев — Смит
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Американский боец UFC Сэм Алви поделился мыслями о предстоящем поединке россиянина Магомеда Анкалаева с американцем Энтони Смитом. Противостояние пройдёт в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277.
«У меня есть чёткое правило — не ставить против людей с именем Магомед. Но, думаю, Смит покажет хороший бой», — приводит слова Алви BJpenn.
В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.
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