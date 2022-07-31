Анкалаев: сколько ещё я должен выиграть боёв, чтобы дали подраться за пояс?

Российский боец Магомед Анкалаев после победы в бое главного карда UFC 277 с американцем Энтони Смитом дал свои комментарии относительно поединка.

«Этот бой был очень важен. Я готовился усердно. Он хотел устроить драку, мы показали, кто здесь воин. Я рад, что выиграл сегодня. Благодарен тренеру и всем братьям, которые переживают за меня.



Сколько ещё я должен выиграть боёв, чтобы мне дали шанс подраться за пояс?», — заявил Анкалаев в интервью после боя.

Напомним, поединок завершился победой Анкалаева техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, он одержал девятую победу кряду на UFC при рекорде 18-1 в ММА. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

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