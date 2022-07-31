Анкалаев сломал ногу Энтони Смиту в первом раунде на UFC 277

34-летний американский боец смешанных единоборств Энтони Смит, потерпевший поражение техническим нокаутом от 30-летнего россиянина Магомеда Анкалаева в первом бою главного карда турнира UFC 277, получил тяжёлое повреждение уже на старте поединка.

В первом раунде Анкалаев сломал Смиту ногу. Случилось это в одном из эпизодов, когда россиянин пробил лоу-кик правой и попал на несколько сантиметров выше коленного сустава американца. Смит покинул арену лишь при помощи своих секундантов.

Напомним, поединок завершился победой Анкалаева техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, он одержал девятую победу кряду на UFC при рекорде 18-1 в ММА. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.