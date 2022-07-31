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Магомед Анкалаев одержал девятую победу подряд в UFC

Магомед Анкалаев одержал девятую победу подряд в UFC
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30-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев демонстрирует впечатляющую победную серию в одном из сильнейших промоушенов мира – после победы над представителем США Энтони Смитом его удачная серия насчитывает уже девять боёв кряду.

Начало этой серии Анкалаев положил в сентябре 2018 года, нокаутировав Марчина Прачнио. Затем были побеждены Клидсон Абреу, Далча Лунгиамбула (нокаутом), Ион Куцелаба (дважды нокаутом), соотечественник Никита Крылов, Волкан Оздемир, Тиаго Сантос и соответственно, Энтони Смит.

Таким образом, российский боец, занимающий четвёртое место в рейтинге UFC, является одним из фаворитов на проведение титульного поединка в полутяжёлом весе, в котором чемпионом является чех Иржи Прохазка.

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