Анкалаев сравнялся с рекордсменами среди россиян по победам нокаутами в UFC

30-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев, одержавший победу над представителем США Энтони Смитом в полутяжёлом весе на турнире UFC 277, отметился впечатляющим статистическим достижением.

Анкалаев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде поединка. Таким образом, это его пятая досрочная победа в UFC. Он сравнялся с рекордсменами среди россиян по этому показателю – аналогичное количество побед нокаутами у Александра Волкова, выступающего в тяжёлом весе, и у Майрбека Тайсумова, проведшего свой последний поединок в 2019 году.

При этом, Анкалаев одержал девятую победу кряду в UFC при рекорде 18-1 в ММА. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве?