Анкалаев: если бы в UFC делали то, что я говорил, я бы уже бился за пояс

30-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев, одержавший победу техническим нокаутом над представителем США Энтони Смитом на турнире UFC 277, подвёл итоги прошедшего поединка и отметил, что готов биться за титул в полутяжёлом весе.
«Бой проходил так, как я хотел. Я всё контролировал, был быстрее него. Бой за титул? Если бы в UFC делали то, что я говорил, я бы уже бился за пояс. Поэтому будем ждать новостей, слушать менеджеров. Ну, и примем правильное решение – я думаю, мы не откажемся ни от какого боя», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.
Отметим, что Анкалаев занимает четвёртое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC. Он одержал девятую победу кряду на UFC при рекорде 18-1 в ММА. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.
Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве?
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