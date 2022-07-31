Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев отреагировал на перелом ноги Смита во время боя

Анкалаев отреагировал на перелом ноги Смита во время боя
Комментарии

30-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев отреагировал на один из эпизодов поединка с американцем Энтони Смитом, в котором он сломал ему ногу.

«Я об этом узнал после того, как мне подняли руку. Когда мне вопросы задавали, спрашивали, знал ли я, что он травмирован, ч, честно, не знал об этом. Это для меня была новость. Мой тренер тоже не знал, что он ногу повредил», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Напомним, бой завершился победой Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде. Он одержал девятую победу кряду на UFC при рекорде 18-1 в ММА. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

Отметим, что Смит занимает пятое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC, а Анкалаев – четвёртое.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве?

Дайте Анкалаеву титульник! Россиянин отправил в больницу американскую легенду Дайте Анкалаеву титульник! Россиянин отправил в больницу американскую легенду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022