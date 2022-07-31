Анкалаев отреагировал на перелом ноги Смита во время боя

30-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев отреагировал на один из эпизодов поединка с американцем Энтони Смитом, в котором он сломал ему ногу.

«Я об этом узнал после того, как мне подняли руку. Когда мне вопросы задавали, спрашивали, знал ли я, что он травмирован, ч, честно, не знал об этом. Это для меня была новость. Мой тренер тоже не знал, что он ногу повредил», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Напомним, бой завершился победой Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде. Он одержал девятую победу кряду на UFC при рекорде 18-1 в ММА. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

Отметим, что Смит занимает пятое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC, а Анкалаев – четвёртое.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве?