Дана Уайт объяснил, почему Анкалаев не получил титульный бой в UFC

Президент UFC Дана Уайт дал понять, почему 30-летний российский боец промоушена Магомед Анкалаев не получил титульный бой.



«Что мне делать с бойцами №4 и №5 в дивизионе? Это простая математика. Они близко расположены», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира.



Напомним, на турнире UFC 277, который состоялся в ночь на 31 июля мск, Анкалаев встречался с представителем США Энтони Смитом. Противостояние завершилось победой Магомеда техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, россиянин добился девятой победы подряд в UFC при рекорде 18-1 в смешанных единоборствах. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: