Дана Уайт прокомментировал травму Энтони Смита после боя с Анкалаевым

Президента UFC Дану Уайта во время пресс-конференции после турнира UFC 277 спросили о состоянии американского бойца Энтони Смита после его поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым. В ходе боя Смит получил тяжёлую травму после лоу-кика со стороны своего оппонента. Предполагалось, что удар мог вызвать перелом ноги.



«Нет перелома», — ответил Уайт.



Напомним, противостояние завершилось победой Магомеда техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, россиянин добился девятой победы подряд в UFC при рекорде 18-1 в смешанных единоборствах. Для его соперника эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: