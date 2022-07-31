Дана Уайт прокомментировал травму Энтони Смита после боя с Анкалаевым
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Президента UFC Дану Уайта во время пресс-конференции после турнира UFC 277 спросили о состоянии американского бойца Энтони Смита после его поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым. В ходе боя Смит получил тяжёлую травму после лоу-кика со стороны своего оппонента. Предполагалось, что удар мог вызвать перелом ноги.
«Нет перелома», — ответил Уайт.
Напомним, противостояние завершилось победой Магомеда техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, россиянин добился девятой победы подряд в UFC при рекорде 18-1 в смешанных единоборствах. Для его соперника эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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