Рамзан Кадыров отреагировал на победу Анкалаева нокаутом над американцем Смитом на UFC 277

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о победе российского бойца ММА Магомеда Анкалаева в поединке с американцем Энтони Смитом на турнире UFC 277. Магомед праздновал победу техническим нокаутом уже во втором раунде.

«Российский боец UFC и воспитанник Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Магомед Анкалаев одержал победу в поединке с представителем США Энтони Смитом. Первый бой главного карда UFC 277 продолжался в течение двух раундов, в которых Анкалаев уверенно доминировал над противником. Тяжёлые удары Магомеда обрушились на Смита ещё в первом раунде, а уже во втором судьи вынуждены были признать техническое поражение американца.



Поздравляю Магомеда Анкалаева с уверенной победой. Я искренне рад за нашего мужественного бойца, который, помимо прочего, отличается скромностью, терпением, рассудительностью, трезвыми и правильными взглядами на жизнь. Уверен, впереди его ждут новые успехи и громкие победы», — написал Кадыров в своих социальных сетях.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: