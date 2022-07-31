Магомед Анкалаев возглавил список полутяжеловесов UFC с наибольшей победной серией

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев, сегодня, 31 июля, досрочно остановивший на турнире UFC 277 американца Энтони Смита, возглавил список бойцов дивизиона с наибольшим числом побед подряд. Напомним, россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде.

Победа над Смитом стала для Анкалаева девятой начиная с марта 2018 года, когда он уступил удушающим приёмом шотландцу Полу Крэйгу и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Магомед Анкалаев (Россия) – 9;

Николае Негумеряну (Румыния) – 4;

Дастин Джейкоби (США) – 4;

Иржи Прохазка (Чехия) – 3.

Ранее в интервью президент организации Дана Уайт объяснил, почему Анкалаев не получит титульный бой после победы над Смитом.