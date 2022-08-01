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Хабиб: кто, если не Магомед Анкалаев, заслуживает боя за пояс?

Хабиб: кто, если не Магомед Анкалаев, заслуживает боя за пояс?
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что россиянин Магомед Анкалаев после победы в поединке с американцем Энтони Смитом на турнире UFC 277 заслуживает боя за чемпионский пояс.

«Кто, если не Магомед Анкалаев, заслуживает боя за пояс? Девять побед подряд в лучшей лиге мира. Больше побед подряд в истории полутяжелого веса было только у Джона Джонса», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Победа над Смитом стала для Анкалаева девятой начиная с марта 2018 года, когда он уступил удушающим приёмом шотландцу Полу Крэйгу и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Ранее в интервью президент организации Дана Уайт объяснил, почему Анкалаев не получит титульный бой после победы над Смитом.

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