Хабиб: кто, если не Магомед Анкалаев, заслуживает боя за пояс?
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что россиянин Магомед Анкалаев после победы в поединке с американцем Энтони Смитом на турнире UFC 277 заслуживает боя за чемпионский пояс.
«Кто, если не Магомед Анкалаев, заслуживает боя за пояс? Девять побед подряд в лучшей лиге мира. Больше побед подряд в истории полутяжелого веса было только у Джона Джонса», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Победа над Смитом стала для Анкалаева девятой начиная с марта 2018 года, когда он уступил удушающим приёмом шотландцу Полу Крэйгу и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Ранее в интервью президент организации Дана Уайт объяснил, почему Анкалаев не получит титульный бой после победы над Смитом.
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