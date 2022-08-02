Смиту понадобилась операция после проигранного боя с Анкалаевым

Американскому бойцу Энтони Смиту, получившему травму в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым в рамках боя на UFC 277, потребуется операция, сообщает MMAJunkie.

Источник сообщает, что у бойца сломана левая лодыжка. Как долго будет проходить восстановление после хирургического вмешательства пока не известно.

Напомним, противостояние завершилось победой Магомеда техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, россиянин добился девятой победы подряд в UFC при рекорде 18-1 в смешанных единоборствах. Для его соперника эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.



Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что у Смита перелома ноги нет.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках.