Анкалаев: Прохазка получил титульный бой после двух побед, а я после девяти — ничего

Российский боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев считает, что в промоушене его недооценивают.



«Я думаю, что уже должен был заслужить уважение. Они должны меня уважать. Не так много бойцов, у которых есть победная серия из девяти боёв, но я после этого не получил ничего, а Иржи Прохазка получит титульный бой всего после двух выигранных поединков. Если UFC меня услышит и даст титульный бой, то это одна история, сам я просить ничего не буду. Подожду, что они предложат, и приму любой бой», — приводит слова Анкалаева MMAJunkie.



На турнире UFC 277 31 июля Магомед Анкалаев одержал победу над американцем Энтони Смитом техническим нокаутом во втором раунде. Это девятая подряд победа для российского бойца.

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