Джамал Хилл: Анкалаев — хороший, но чертовски скучный боец

Американский боец UFC Джамал Хилл выразил мнение о россиянине Магомеде Анкалаеве.



«Магомед, безусловно, хороший боец. И теперь, после того, как я отдал ему должное, могу дальше говорить всё, что думаю. Да, он хороший, но чертовски скучный боец. Ничего не делает, просто держится на дистанции, проводит пару ударов и ждёт. Если ты с ним сблизишься, то он вступит в борьбу.



Анкалаев не пытается финишировать соперника. Агрессивно он действовал только раз — когда Энтони Смит сломал ногу», — цитирует Хилла BJ Penn.



В конце июля в рамках турнира UFC 277 Магомед Анкалаев нокаутировал американца Энтони Смита. На счету российского бойца 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед.

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