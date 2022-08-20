«С богом, дорогой». Ломаченко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко поддержал чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика перед боем с экс-обладателем этих титулов Энтони Джошуа.



«С богом, дорогой», — написал в своих социальных сетях Василий Ломаченко.



Напомним, предстоящий бой между Усиком и Джошуа будет реваншем. Ориентировочное его начало — после 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. В первом бою Александра и Энтони, который состоялся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.



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