Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С богом, дорогой». Ломаченко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа

«С богом, дорогой». Ломаченко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко поддержал чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика перед боем с экс-обладателем этих титулов Энтони Джошуа.

«С богом, дорогой», — написал в своих социальных сетях Василий Ломаченко.

Напомним, предстоящий бой между Усиком и Джошуа будет реваншем. Ориентировочное его начало — после 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. В первом бою Александра и Энтони, который состоялся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE! Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022