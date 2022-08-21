Чисора: сегодня Джошуа станет трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись в поддержку своего соотечественника Энтони Джошуа в преддверии его поединка с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком. Их бой пройдёт в ночь на 21 августа мск.
«Мы поддерживаем своих! Энтони Джошуа так много сделал для британского бокса. Многие получили выгоду благодаря нему. Сегодня он станет трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Ему так нужна поддержка британской общественности», — написал Чисора.
Напомним, следить за ходом поединка Усик — Джошуа можно будет на нашем сайте — «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого противостояния. На каких-либо российских платформах трансляции не предусмотрено.
Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.
Интересные факты про Александра Усика:
- 21 августа 2022
-
01:39
-
01:19
-
01:01
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:18
-
00:15
-
00:00
- 20 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:33
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:02
-
21:59
-
21:40
-
21:40
-
21:32
-
20:45
-
20:31
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:38
-
19:37