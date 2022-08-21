Чисора: сегодня Джошуа станет трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись в поддержку своего соотечественника Энтони Джошуа в преддверии его поединка с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком. Их бой пройдёт в ночь на 21 августа мск.



«Мы поддерживаем своих! Энтони Джошуа так много сделал для британского бокса. Многие получили выгоду благодаря нему. Сегодня он станет трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Ему так нужна поддержка британской общественности», — написал Чисора.



Напомним, следить за ходом поединка Усик — Джошуа можно будет на нашем сайте — «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого противостояния. На каких-либо российских платформах трансляции не предусмотрено.

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