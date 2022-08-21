Джошуа объяснил своё эмоциональное поведение после боя с Усиком

32-летний британский боксёр Энтони Джошуа высказался о своём поведении после завершения реванш-боя с украинцем Александром Усиком, вновь забравшим титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

«Я был зол на себя. Как и все, когда ты злишься, ты делаешь безумные вещи, поэтому, когда я вернулся, я просто говорил от всего сердца. Сегодня вечером в моих доспехах появилась небольшая трещина, и вы только что видели, как я расстроился», — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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