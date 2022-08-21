Дерек Чисора: Джошуа расстроен. Дело не в поясах, а в больших деньгах

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора прокомментировал исход боя между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Примерно 6-7 раундов прошли хорошо. Энтони делал всё правильно. Он набросился на Усика и бил его.

В итоге Джошуа был расстроен. Я бы тоже был таким. Очень много денег стояло на кону. Дело не в поясах, а в деньгах. Но он отдался полностью в ринге. Он показал отличный бокс, очень хорошо выступил. Но бокс должен меняться. Нужны новые молодые судьи.

Усик или Фьюри? Не знаю, Александра никогда нельзя списывать со счетов", — сказал Чисора в эфире You-Tube канала Behind The Gloves.

Напомним, поединок между боксёрами продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Александр Усик (113:115, 115:113, 116:112).

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Фьюри показал Джошуа как победить Усика