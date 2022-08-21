Редкач ответил на вопрос, уважает ли он Усика

Украинский боксёр Иван Редкач разместил у себя в социальных сетях пост, посвящённый победе своего соотечественника Александра Усика, одержанной им в поединке с представителем Великобритании Энтони Джошуа.



В комментариях у Редкача поинтересовались, уважает ли он Усика, на что Иван ответил утвердительно. Ранее Редкач говорил, что поставил $ 70 тыс. на победу Джошуа.

Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

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