Василий Ломаченко озвучил дату и место следующего боя

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) подтвердил дату и место проведения своего следующего поединка.

Напомним, ранее издание BoxingScene сообщило, что Ломаченко вернётся на ринг 22/29 октября в США.

Соперником 34-летнего украинца станет 26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO). Поединок, рассчитанный на 12 раундов, возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

«29 октября. В Нью-Йорке», – сказал боксёр в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ломаченко не выступал с декабря 2021 года, когда победил единогласным решением экс-чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) ганца Ричарда Комми.