Василий Ломаченко озвучил дату и место следующего боя
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) подтвердил дату и место проведения своего следующего поединка.
Напомним, ранее издание BoxingScene сообщило, что Ломаченко вернётся на ринг 22/29 октября в США.
Соперником 34-летнего украинца станет 26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO). Поединок, рассчитанный на 12 раундов, возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
«29 октября. В Нью-Йорке», – сказал боксёр в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ломаченко не выступал с декабря 2021 года, когда победил единогласным решением экс-чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) ганца Ричарда Комми.
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