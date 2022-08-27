Волкановски не уверен, что Махачев и Оливейра дойдут до боя
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о бое между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который должен состояться этой осенью.
«Оба этих парня очень много гоняют и очень усердно тренируются.Давайте говорить прямо – я знаю, ситуация была вроде как неоднозначной, но в прошлый раз у Чарльза Оливейры возникли проблемы на взвешивании. Определённо есть шанс, что что-то пойдет не так. Не имеет никакого значения, что я первый номер рейтинга P4P. Я рад быть запасным и приду на помощь, если мои услуги потребуются», — приводит слова Волкановски The AllStar.
Напомним, бой между Махачем и Оливейрой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби, который пройдёт 22 октября.
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