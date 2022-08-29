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Редкач: буду очень рад завоевать титул чемпиона мира. Мне нужен бой с Ломаченко

Редкач: буду очень рад завоевать титул чемпиона мира. Мне нужен бой с Ломаченко
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Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о желании провести поединок с соотечественником, бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях и членом рейтинга pound-for-pound Василием Ломаченко.

«Я буду очень рад вернуться на ринг и одержать победу, и завоевать титул чемпиона мира. Мне нужен бой с Ломаченко», — написал Редкач.

Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок Василий провёл в июне 2021 года, победив представителя Японии Масаёси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. В общей сложности в его активе 18 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 16 побед (в том числе 11 нокаутом) и потерпел два поражения.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром:

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