Никита Цзю вернётся на ринг 8 октября, в соперниках — непобеждённый нокаутёр

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю (3-0, 2 KO), сын бывшего абсолютного чемпиона мира и члена Зала славы Кости Цзю, вернётся на ринг 8 октября в городе Ньюкасл (Австралия), сообщает издание BoxingScene.

Соперником 24-летнего боксёра станет 29-летний соотечественник Даркон Драйден (4-0, 4 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и все победы одержал досрочно.

Цзю в своём последнем бою в июле победил единогласным решением по итогам шести раундов соотечественника Бена Хорна (4-5, 0 KO).

Ранее стало известно, что старший сын Кости Цзю, Тим, намерен привлечь отца для подготовки к бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе против американца Джермелла Чарло. Поединок, как ожидается, состоится в начале следующего года.