Россиянка Дудакова разделась, чтобы уложиться в вес перед боем на турнире Даны Уайта
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Состоялась церемония взвешивания участников отборочного турнира Dana White's Contender Series, который пройдёт завтра, 31 августа, в Лас-Вегасе (США).
В турнире примет участие спортсменка из России – представительница минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова (5-0). Соперницей 23-летней россиянки станет 26-летняя бразильянка Мария Сильва (8-0).
Дудакова не смогла уложиться в вес с первой попытки, из-за чего ей пришлось раздеться, чтобы показать нужный результат.
Победитель боя между Викторией Дудаковой и Марией Сильвой получит шанс на подписание контракта с UFC.
Ранее Дана Уайт раскритиковал грузинского бойца легчайшего веса (до 61 кг) Мераба Двалишвили за поединок с бразильцем Жозе Альдо на UFC 278.
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