Украинец Александр Усик признан боксёром месяца по версии WBA

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик признан Всемирной боксёрской ассоциацией (WBA) лучшим боксёром месяца. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Он знал, как использовать свою мобильность и комбинации, чтобы избежать ударов Джошуа, который имел преимущество в росте и на дистанции, но в итоге ему удалось выиграть бой», — сказано в заявлении организации.

Напомним, 21 августа Александр Усик одержал победу в бое с британцем Энтони Джошуа. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победителем был признан Александр. Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.