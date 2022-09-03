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Роман Копылов нокаутировал Алессио Ди Кирико в третьем раунде

Роман Копылов нокаутировал Алессио Ди Кирико в третьем раунде
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Российский боец UFC Роман Копылов одержал победу в поединке с итальянцем Алессио Ди Кирико. Бой завершился в третьем раунде. Копылов успешно провёл серию ударов и смог нокаутировать оппонента.

Для Романа Копылова эта победа стала девятой в 11 поединках в смешанных единоборствах — ещё два поединка Копылов проиграл.

Алессио Ди Кирико потерпел седьмое поражение в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Напомним, ранее на турнире немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов нокаутировал американца Дастина Штольцфуса. Бой завершился уже на 19-й секунде первого раунда.

В главном бою UFC Fight Night в Париже поединок проведут бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган и представитель Австралии Тай Туиваса. В соглавном поединке сразятся Роберт Уиттакер и Марвин Веттори.

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