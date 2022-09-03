Роман Копылов прокомментировал победу нокаутом на турнире UFC

Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал победу над итальянцем Алессио Ди Кирико. Бой завершился нокаутом в третьем раунде после серии успешных ударов.
«В первом раунде всё получалось. Во втором что-то пошло не так. В моём случае нужно было забирать третий раунд, поднажать. Мне необходимо выходить на победную серию. Слава богу, что всё получилось», — сказал Копылов после боя.
Для Романа Копылова эта победа стала девятой в 11 поединках в смешанных единоборствах — ещё два поединка Копылов проиграл. Алессио Ди Кирико потерпел седьмое поражение в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Напомним, ранее на турнире немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов нокаутировал американца Дастина Штольцфуса. Бой завершился уже на 19-й секунде первого раунда.
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