Нассурдин Имавов победил Хоакина Бакли единогласным решением судей

Французский боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Нассурдин Имавов одержал победу над американцем Хоакином Бакли. Встреча прошла на турнире UFC Fight Night в Париже и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Имавову.



Для Нассурдина эта победа стала 12-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Хоакин Бакли потерпел пятое поражение в 20 боях в профессиональных смешанных единоборствах.



UFC Fight Night. Париж



Основной кард:



Сириль Ган — Тай Туиваса

Роберт Уиттакер — Марвин Веттори

Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли — победа Имавова единогласным решением судей

Роман Копылов — Алессио Ди Кирико — победа Копылова нокаутом в третьем раунде

Уильям Гомис — Ярно Эрренс — победа Гомиса решением большинства судей

Шарль Журден — Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей



Предварительный кард:



Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус — победа Магомедова техническим нокаутом в первом раунде

Джон Макдесси — Насрат Хакпараст — победа Хакпараста единогласным решением судей

Фарес Зиам — Михал Фиглак — победа Зиама единогласным решением судей

Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда — победа Сент-Дени техническим нокаутом во втором раунде

Халид Таха — Кристиан Киньонес — победа Киньонеса техническим нокаутом в первом раунде

Штефани Эггер — Айлин Перес — победа Эггер приёмом во втором раунде.