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Нассурдин Имавов победил Хоакина Бакли единогласным решением судей

Нассурдин Имавов победил Хоакина Бакли единогласным решением судей
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Французский боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Нассурдин Имавов одержал победу над американцем Хоакином Бакли. Встреча прошла на турнире UFC Fight Night в Париже и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Имавову.

Для Нассурдина эта победа стала 12-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Хоакин Бакли потерпел пятое поражение в 20 боях в профессиональных смешанных единоборствах.

UFC Fight Night. Париж

Основной кард:

Сириль Ган — Тай Туиваса
Роберт Уиттакер — Марвин Веттори
Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли — победа Имавова единогласным решением судей
Роман Копылов — Алессио Ди Кирико — победа Копылова нокаутом в третьем раунде
Уильям Гомис — Ярно Эрренс — победа Гомиса решением большинства судей
Шарль Журден — Натаниэль Вуд — победа Вуда единогласным решением судей

Предварительный кард:

Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус — победа Магомедова техническим нокаутом в первом раунде
Джон Макдесси — Насрат Хакпараст — победа Хакпараста единогласным решением судей
Фарес Зиам — Михал Фиглак — победа Зиама единогласным решением судей
Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда — победа Сент-Дени техническим нокаутом во втором раунде
Халид Таха — Кристиан Киньонес — победа Киньонеса техническим нокаутом в первом раунде
Штефани Эггер — Айлин Перес — победа Эггер приёмом во втором раунде.

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